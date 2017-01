Calciomercato Napoli, pressing del Borussia Mönchengladbach su Gabbiadini

24/01/2017 13:44

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / Manolo Gabbiadini ancora incerto sulla sua prossima destinazione. Il valido attaccante del Napoli, ormai da tempo al centro di voci di calciomercato, nonostante la sessione invernale sia alle fasi finali, non ha ancora trovato un club pronto ad accoglierlo. A raffreddare i tanti interessamenti provenienti soprattutto da Premier League e Bundesliga è l'ingente somma richiesta di De Laurentiis.

Tuttavia, come riporta 'Premium Sport', nelle ultime ore ci sarebbe stato il pressing del Borussia Mönchengladbach: nell'affare il Napoli avrebbe pensato di inserire un'opzione per Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco classe '96. Come anticipato da Calciomercato.it, su Gabbiadini restano vigili molti club di Premier, tra i quali il Southampton, che avrebbe pensato a un nuovo rilancio.

M.D.A.