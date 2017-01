24/01/2017 13:49

CALCIOMERCATO PESCARA UFFICIALE MUNTARI / Sulley Muntari torna ufficialmente in Serie A. Questo è quanto si evince dal sito della Lega Calcio dove è stato registrato il tesseramento del centrocampista ghanese da parte del Pescara. Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Muntari si lega al Pescara fino al 30 giugno 2017.

D.G.