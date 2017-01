Calciomercato Arsenal , delusione Xhaka: Wenger punta un altro centrocampista

25/01/2017 03:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Arsene Wenger si muove per rinforzare il centrocampo dell'Arsenal. Il tecnico francese dei 'Gunners', non soddisfatto del rendimento avuto sinora da Granit Xhaka - rilevato nel maggio del 2016 per la bellezza di 40 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach - avrebbe chiesto alla dirigenza del club di tentare l'affondo per Danilo del Porto. Stando a quanto riferito dal quotidiano lusitano 'A Bola', i londinesi sarebbero pronti ad offrire 34,5 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro al cambio attuale) per il 25enne mediano (all'occorrenza anche difensore) portoghese di origine guineense.

F.S.