Chelsea, Pio e Amedeo volano da Conte

24/01/2017 13:36

PIO AMEDEO CONTE / Un'altra 'vittima' eccellente si aggiunge alla lunga lista di personaggi noti dello sport 'disturbati' da Pio e Amedeo. Il noto duo, nella giornata che ha visto il suo Chelsea vincere per 2-0 sull'Hull City e consolidare sempre più il primo posto in Premier League, ha incontrato il manager dei 'Blues' Antonio Conte riuscendo nell'impresa di violare la sua proverbiale riservatezza per tutto il weekend. Il racconto del fine settimana sarà visibile nella seconda stagione di 'Emigratis', prevista su Mediaset per marzo.



L.P.