Calciomercato Roma, Monchi dice addio al Siviglia: "Ho bisogno di nuove sfide"

24/01/2017 13:31

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI SIVIGLIA / Questa sarà l'ultima stagione di Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, nelle vesti di direttore sportivo del Siviglia. A confermarlo è lo stesso dirigente spagnolo in un intervista rilasciata a 'Bein Sport' dove ha parlato anche del suo futuro: "In Premier League certamente girano soldi, ma vedo distanza tra la proprietà e i direttori sportivi. Io ho bisogno di un maggior potere decisionale, per questo sono convinto che in Ligue 1 e in Seria A potrei lavorare meglio. Ho bisogno di sfide. Sono come il Siviglia, sono un ribelle".

Calciomercato Roma, Monchi addio al Siviglia: "Ho bisogno di nuove sfide"

Parole che infiammano il calciomercato Roma, da tempo indicata come la formazione in pole per assicurarsi i suoi servigi: "In realtà non c'è un motivo concreto che mi spinga a un cambiamento - ha proseguito Monchi - E non c'è neppure una data prefissata. C'è un desiderio di vivere altre sensazioni, altre situazioni che si possano produrre in un futuro. Sento il bisogno di cambiare, di sperimentare e questo accadrà in un futuro. Me ne andrò quando si daranno le condizioni necessarie per la mia uscita dal club. Non sarà una scelta unilaterale, ma bilaterale. Dovremo essere tutti d’accordo".

Tra le indiscrezioni relative al suo futuro era circolata anche quella relativa ad un possibile addio già al termine di questa sessione invernale di calciomercato: "E' una notizia che è circolata a Siviglia. Si è detto che il nuovo club avrebbe pagato la clausola rescissoria, ma è esattamente quello che non voglio. Dev'esserci piena concordanza. E' chiaro che è una scelta difficile, specie ora che le cose vanno così bene".

La conclusione è dedicata ai segreti del suo successo: "Mi sono ispirato a club come il Lione e al Porto, società che comprano spendono poco e vendono piuttosto bene e, per di più, hanno accompagnato queste operazioni con successi sportivi. Ho cercato di portare questo a Siviglia, in un momento difficile a livello economico per il club. Ci siamo trovati nella situazione di generare attivi scoprendo i talenti prima della concorrenza. La chiave è la coordinazione con l'allenatore nel momento in cui si individuano i nuovi rinforzi. Se non sei capace di leggere il profilo esatto dei giocatori di cui ha bisogno il tuo allenatore, per quanto buono possa essere il calciatore in un altro contesto, non trionferà".

D.G.