24/01/2017 13:25

CALCIOMERCATO TORINO HILJEMARK PALERMO / Il Torino rompe gli indugi per Oscar Hiljemark. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', il club granata ha presentato un'offerta da 2,5 milioni euro per il centrocampista in uscita dal Palermo.

Come vi abbiamo svelato, su Hiljemark ci sono anche Roma, Atalanta, Chievo Verona e Dinamo Kiev.

D.G.