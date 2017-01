Calciomercato Roma, Carnevali: "Trattativa in stand-by per Defrel"

24/01/2017 13:16

CALCIOMERCATO ROMA CARNEVALI DEFREL SASSUOLO / Prosegue incessante la trattativa tra la Roma e il Sassuolo per il trasferimento nella Capitale di Gregoire Defrel. Un affare che assumendo i connotati di telenovela e, dopo le parole dell'agente della punta Giampiero Pocetta ("E' un momento delicato per Defrel"), sono arrivate anche quelle dell'ad dei neroverdi Giovanni Carnevali: "Non ci sono passi in avanti, trattativa attualmente in stand-by. Al momento rimaniamo sulle nostre posizioni", ha spiegato sulle frequenze di 'Rete Sport'.

D.G.