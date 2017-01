Juventus, Tardelli su Dybala: "Platini era un'altra cosa". Poi la 'stoccata' a Pjanic

24/01/2017 12:58

JUVENTUS TARDELLI DYBALA PJANIC / Marco Tardelli ha fatto il punto sul momento della Juventus. L'ex centrocampista è partito da Paulo Dybala, in gran spolvero nella vittoria contro la Lazio: "Io l’ho accostato a Messi ma facevo un discorso molto proiettato sul futuro, perché ero e sono sicuro che Dybala diventerà bravissimo - si legge su la 'Gazzetta dello Sport' - Però Michel era Michel: cambiava da solo la faccia della squadra perché andava dove voleva, si cercava in continuazione il posto dove stare e trovava sempre quello giusto. Poteva farlo perché era protetto da una grande difesa: anch’io ero abbastanza difensivo, nonostante mi piacesse buttarmi dentro appena potevo".

PJANIC - "Io ero più difensivo di lui, anche se facevo più gol. E senza tirare le punizioni. Col nuovo modulo rischia di stare fuori: se Marchisio rientra al fianco di Khedira e Allegri sceglie di confermare i quattro là davanti".

LA FORMAZIONE - "Cosa ho pensato domenica? Che mancandogli Marchisio e Sturaro, ma avendo uno come Mandzukic, Allegri aveva trasformato l’emergenza in opportunità. Magari la ripeterà, ma quando piacerà a lui e farà bene alla Juventus. Dunque quando capirà che si può. Magari con Marchisio assieme a Khedira e Pjanic più avanti. In Europa mi sembra più difficile farla diventare una regola: sarebbe una squadra molto sbilanciata".

MANDZUKIC - "E' un attaccante che sa fare anche il difensore, può fare tutto e far fare tutto. Anche convincere Allegri a pensare più stabilmente al due più uno: lui e Higuain, con Dybala trequartista".

M.D.A.