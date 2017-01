Calciomercato Roma, portiere portoghese in prova: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/01/2017 12:50

CALCIOMERCATO ROMA LEO / Tempo di casting in casa Roma: Leonardo 'Leo' Rodrigues, portiere classe 1999 di proprietà dell'Olhanense (club di Segunda Liga portoghese dove recentemente si è trasferito Ismail H'Maidat, dopo il rientro dal prestito al Vicenza), ha trascorso alcuni giorni nella Capitale per sostenere alcuni allenamenti di prova in previsione di un possibile passaggio alla Primavera giallorossa allenata da Alberto De Rossi.

Secondo le informazioni in possesso della redazione di Calciomercato.it, la società capitolina sta ora facendo le valutazioni del caso sul futuro del giovane portoghese che, al momento e per il futuro immediato, non sembra destinato a ricevere una nuova chiamata giallorossa dalla Capitale.