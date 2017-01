ITALIANS - Ancelotti ringrazia Lewandowski. Verratti, il giallo è comico

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

24/01/2017 12:51

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori e allenatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: ancora protagonista Conte ma anche Samuele Longo, Marco Verratti e Carlo Ancelotti. Flop Claudio Ranieri, Giuseppe Rossi, Roberto Soriano e Okaka.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

ANGELO OGBONNA (West Ham): 6,5 - In netta crescita. Il suo West Ham espugna il campo del Middlesbrough con un perentorio 3-1. Nonostante qualche calo di concentrazione Ogbonna gioca una gara di livello, giostrando bene come difensore della linea a quattro.

STEFANO OKAKA (Watford): 4,5 - Tra i migliori la scorsa settimana, questa volta non riesce a ripetersi. Versione ectoplasma nel 2-2 esterno con il Bournemouth. Non riesce a dare nessun tipo di apporto e viene sostituito al minuto 62.

VITO MANNONE (Sunderland): 6 - Fa il possibile nella sconfitta esterna del suo Sunderland in casa del Wba. Incolpevole in occasione delle due reti avversarie, riesce a salvare la situazione sventando ulteriori occasioni. Purtroppo non basta.

FABIO BORINI (Sunderland): s.v.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United).



DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea): 7 - Nella gara caratterizzata dal terribile infortunio a Mason, Conte trova l'ennesima vittoria (la decima in casa in undici partite di campionato) che lancia i 'Blues' al comando a +8 sull'Arsenal secondo in classifica.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 4,5 - Momento nerissimo per i campioni d'Inghilterra a soli +5 dalla zona retrocessione. Il 3-0 maturato in casa del Southampton ha messo in mostra una squadra passiva e priva di mordente. Ranieri deve invertire la tendenza.

WALTER MAZZARRI (Watford): 5,5 - La classifica non è ancora preoccupante ma lo scontro diretto col Bournemouth andava vinto. Il pareggio colto in rimonta, comunque, non è eccessivamente negativo ma l'ex allenatore del Napoli deve pensare a qualche rimedio.



LIGUE 1

THIAGO MOTTA (Psg): 6 - Come al solito è meno vistoso di Verratti e in alcuni casi anche meno efficace. Tuttavia rimane un punto fermo per Emery: aiuta tantissmo la difesa a reggere gli attacchi avversari e strappa senza patemi la solita sufficienza piena.

MARCO VERRATTI (Psg): 7 - Imprescindibile per il Psg. Gli viene comminato un cartellino giallo assolutamente comico ma sacrosanto. Non demorde e gioca la solita partita maiuscola reggendo l'intero centrocampo e propiziando la vittoria esterna sul Nantes facendo girare la manovra.

MARIO BALOTELLI (Nizza): 6 - Al rientro dall'infortunio regala pochi squilli ma quando la palla arriva sui suoi piedi per il Bastia sono dolori. Impegna il portiere avversario in un paio d'occasioni e non cade nelle provocazioni di parte della tifoseria da lui denunciate poi sul profilo Instagram personale.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis, Andrea Raggi (Monaco).



BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo): 6 - Non sfigura nemmeno contro il colosso Bayern Monaco. Anzi: fornisce ad Haberer la palla per l'1-0 iniziale. Poi si sacrifica molto anche in fase di ripiegamento e strappa una buona sufficienza contro i campioni di Germania.

NON HANNO GIOCATO: Gianluca Curci, Giulio Donati (Mainz), Luca Caldirola (Werder Brema)



DALLA PANCHINA

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco): 6,5 - E' vero che sta faticando più del previsto ma è anche vero che i campionati passano anche da vittorie come questa. Il 2-1 colto nel finale regala ad Ancelotti 3 punti pesantissimi al ritorno dopo la lunga sosta, ringraziando 'san' Robert Lewandowski.



LIGA

ROBERTO SORIANO (Villarreal): 4,5 - Tutto il Villarreal incappa in una partita negativa contro il Valencia. Lui si trova a galleggiare tra le linee senza fare la differenza come ci aveva abituato nei precedenti impegni. Insufficiente e sostituito al 61'.

NICOLA SANSONE (Villarreal): 5,5 - Ogni tanto prova a pungere la difesa del Valencia e quando si mette in moto mostra di essere un pericolo potenziale. Non trova continuità all'interno dei 90' e non riesce così a lasciare lo zampino sulla gara.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo): 5 - Giocare all' 'Anoeta' non è mai facile ma 'Pepito' non coglie l'occasione. Torna titolare e dimostra qualche guizzo dei suoi. Troppo poco per essere decisivo. Ha le polveri bagnate ed infatti il Celta esce con le ossa rotte.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia): 6 - Solido in fase difensiva nello 0-0 interno del suo Betis contro lo Sporting Gijon. Timido in fase offensiva, strappa comunque l'ennesima sufficienza dimostrando di essere un punto fermo per la compagine andalusa.

SIMONE ZAZA (Valencia): s.v.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Salvatore Sirigu (Siviglia), Daniele Bonera (Villarreal).



RESTO DEL MONDO



ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli): 6 - Meriterebbe mezzo voto in più per le tante parate. Tuttavia nella sconfitta per 2-0 con l'AEK Atene è anche protagonista in negativo in occasione della seconda marcatura: un tiro non irresistibile su cui poteva fare di più. Comunque sufficiente.

SAMUELE LONGO (Girona): 6,5 - Ancora una rete, l'ottava in stagione, per l'attaccante scuola Inter. Segna al 60' su assist di Alcaraz, aprendo le marcature della sfida vinta 2-0 sul Siviglia B e che permette al Girona di rimanere a +6 sulla terza e a puntare la promozione diretta.

NON HANNO GIOCATO: Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Nicola Leali (Olympiacos), Luca Marrone (Zulte Waregem), Stefano Napoleoni (Basaksehir), Davide Petrucci (Rizespor).

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero



TOP

ANTONIO CONTE (Chelsea - Allenatore): 7

MARCO VERRATTI (Psg): 7

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco - Allenatore): 6,5



FLOP

ROBERTO SORIANO (Villarreal): 4,5

STEFANO OKAKA (Watford): 4,5

CLAUDIO RANIERI (Leicester - Allenatore): 4,5