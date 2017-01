Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO Bonato: "Gnoukouri? Ecco il nostro obiettivo"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/01/2017 12:41

UDINESE BONATO GNOUKOURI - L'Udinese, dopo l'ingaggio di Kevin Lasagna dal Carpi (da giugno in bianconero), punta a piazzare gli esuberi. Ma nelle ultime ore è circolata la voce di un interessamento per Gnoukouri dell'Inter, nel mirino del Palermo, e per Carmona dell'Atalanta. Il direttore sportivo friulano, però, ha le idee chiare: "In questo finale di mercato cercheremo principalmente di sfoltire la rosa - le parole di Nereo Bonato a Calciomercato.it - Ci sono ancora un paio di ragazzi da sistemare. A meno di cessioni clamorose, e adesso non c'è sentore di questo, non faremo operazioni in entrata".

Chi potrebbe partire è Ali Adnan. Il 23enne esterno sinistro iracheno non trova spazio nell'undici di Gigi Delneri e sulle sue tracce sono segnalati il Palermo, il Lille e lo Sporting CP: "Al momento, però, si tratta solo di chiacchiere, non c'è niente di concreto. Perica? Credo proprio che restera all'Udinese".