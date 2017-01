DIRETTA Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

24/01/2017 19:45

NAPOLI FIORENTINA LIVE / Il primo quarto di finale di Coppa Italia mette di fronte Napoli e Fiorentina. La squadra di Sarri è arrivato a questo appuntamento dopo aver eliminato lo Spezia agli ottavi, mentre quella di Paulo Sousa ha avuto la meglio sul Chievo. Si gioca in gara unica, quindi in caso di parità al novantesimo si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimović, Strinić; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Insigne. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori, Olivera; Cristoforo, Vecino, Badelj; Chiesa, Kalinic, Bernardeschi. All. Paulo Sousa