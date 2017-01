Calciomercato Milan, Montella: "Niang può andare via"

24/01/2017 12:07

CALCIOMERCATO MILAN NIANG - M'Baye Niang può lasciare il Milan nei prossimi giorni. La conferma arriva da Vincenzo Montella, in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di Coppa Italia contro la Juventus: "Sta valutando la possibilità di cambiare squadrà con la società, c'è questa opportunità. Non è convocato per la partita contro i bianconeri". Per il futuro dell'esterno d'attacco, l'ipotesi che circola con maggiore insistenza è quella di un ritorno al Genoa con Ocampos pronto a fare il percorso inverso. Ma non sono esclusi inserimenti di altri club, a maggior ragione dopo questa ammissione da parte del tecnico rossonero.

A.L.