Calciomercato, Roma e Napoli su Bailey: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

24/01/2017 11:55

BAILEY ROMA NAPOLI / Tra i giovani talenti emergenti più promettenti che giocano in Europa c'è senza dubbio Leon Bailey. Lo dimostra il fatto che la lista delle pretendenti al 19enne attaccante esterno giamaicano del Genk è già lunghissima. In Serie A il suo nome è stato accostato a Roma e Napoli, ma dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it è emerso che i club italiani sono attualmente in seconda fila. In pole position per il bomber caraibico ci sono invece i tedeschi del Bayer Leverkusen, che starebbe provando a chiudere l'affare già in questa sessione invernale sulla base di circa 20 milioni di euro. Una cifra che dovrebbe soddisfare le richieste del club belga il quale, tuttavia, vorrebbe rimandare la cessione di Bailey alla prossima estate.