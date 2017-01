Juventus-Milan, Montella: "Dispiaciuti dopo sabato, Coppa Italia obiettivo importante"

24/01/2017 12:06

JUVENTUS MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella ha analizza in conferenza stampa il match di domani sera del suo Milan contro la Juventus, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

NAPOLI - "Credo che la partita di sabato ci abbia lasciato un po' di amarezza per la prestazione che abbiamo offerto contro uno dei club che gioca il miglior calcio d'Europa. Abbiamo giocato quanto meno alla pari, abbiamo avuto un maggior possesso palla del Napoli, una supremazia territoriale netta e un baricentro più alto. Questa mentalità dobbiamo migliorarla nella gestione delle partite ma dobbiamo portarcela dietro. Vogliamo giocarci le nostre chance in Coppa Italia, è un obiettivo importante anche per la società".

JUVENTUS - "Possono cambiare modulo, calciatori e cambiare in corsa. Da parte nostra è importante una crescita di squadra. Mi auguro che loro siano arrabbiati, perché quando si è arrabbiati si è meno lucidi. Anche se dubito che lo saranno perché sono troppo esperti".

IL MORALE - "I ragazzi erano un po' dispiaciuti, ieri però hanno fatto un grandissimo allenamento. Calo di morale? E' una considerazione giusta al di là dell'età. L'allenatore c'è apposta, è una mia responsabilità lavorare in questo senso per convincerli e motivarli".

NIANG - "Non mi sono ancora posto questa domanda. In verità la società insieme al ragazzo sta valutando la possibilità di cambiare squadra, c'è questa opportunità. Non è convocato per la partita contro i bianconeri. Ha avuto un inizio disponibilissimo e sta provando a crescere per gestire al meglio il suo talento. Arrivato a un certo punto si è fermato. Il perché un po' faccio finta di non saperlo e un po' non posso dirvelo. 'approccio che ha avuto a Torino non mi è piaciuto, il perché sia successo non lo so. Abbiamo cercato di dare una risposta a questo, però il ragazzo è sempre stato nella normalità. Ha fatto qualcosa in più rispetto al passato per provare a diventare completo. Se resta saremo felici altrimenti gli auguriamo le migliori fortune".

DEULOFEU - "Lo conosco molto bene, perché lo seguo da tempo. L'impatto è stato ottimo, così come l'approccio. Vediamo come sta dal punto di vista fisico, ha voglia di mettersi in mostra. Convocato? Vediamo il transfer, però credo che lo portiamo con noi. Secondo me può fare entrambe le fasce con caratteristiche opposte. Si è allenato ieri per la prima volta, è un calciatore che dobbiamo monitorare".

OBIETTIVI - "La classifica è talmente corta che il passaggio tra provare ad andare in Champions League e non arrivare in Europa è molto sottile. Dipenderà molto dal recupero contro il Bologna e dalle prossime partite. In questo momento parlare di Champions mi sembra inutile: il nostro obiettivo è arrivare in Europa".

JUVE STADIUM - "Avrei scelto diversamente se avessi potuto, però evidentemente stiamo pagando la fortuna avuto l'anno scorso. Io ho un ricordo anche piacevole, vinto 2-1 con la Fiorentina allo 'Stadium'. Per la legge dei grandi numeri ci dobbiamo provare".

SERIE A - "Non faccio politica sportiva. Nel calcio moderno dato il livello di alcune partite, anche se la storia di queste squadre è bella e non va tralasciata, secondo me andrebbe portato il campionato a 18 squadre per aumentare la qualità".

MOMENTO NEGATIVO - "Nelle ultime cinque partite abbiamo perso con la Roma, seconda in classifica, pareggiato con l'Atalanta, pareggiato col Torino, vinto col Cagliari e perso col Napoli, gara già discussa. A prescindere da quello che succederà in Coppa Italia, per noi da domenica inizia il girone di ritorno: quella con la Juve non la vedo come un crocevia".

I GIOVANI - "Credo ci siano ampiamente margini per crescere. La squadra è giovane e l'esperienza la migliorerà anche nella gestione della partita. Suso? Sta bene, oggi dovrebbe allenarsi. De Sciglio? Non credo sia a disposizione".

M.D.A.