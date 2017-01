Calciomercato Milan, anche il Liverpool su Carvalho

24/01/2017 11:43

CALCIOMERCATO MILAN CARVALHO / Tanti club su William Carvalho. Il centrocampista classe '94 dello Sporting Lisbona, come riporta 'A Bola', sarebbe finito nel mirino del Liverpool. I dirigenti dei 'Reds' di recente sono stati in Portogallo e avrebbero tentato di convincere il calciatore ad accettare, ma la richiesta dello Sporting potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro. Carvalho nei mesi scorsi è stato visionato anche dal Milan, mentre in Premier League anche Manchester United ed Everton hanno mostrato interesse.

M.D.A.