Calciomercato Inter, sfida Conte-Mourinho per Lindelof

24/01/2017 11:25

CALCIOMERCATO INTER LINDELOF BENFICA / Il futuro di Victor Lindelof potrebbe essere lontano dal Benfica. Il difensore svedese da tempo ha attirato le attenzioni di molti club europei e, come riporta il 'Daily Mirror', per lui potrebbe scatenarsi un duello tra Chelsea e Manchester United. Anche Antonio Conte, infatti, si sarebbe inserito nella corsa al promettente 22enne. Lindelof in estate è stato seguito con insistenza dall'Inter, che fino all'ultimo giorno di calciomercato ha provato ad acquistarlo.

M.D.A.