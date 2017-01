Calciomercato Juventus, per Baba infortunio più serio del previsto: si allontana Kolasinac?

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/01/2017 11:19

CALCIOMERCATO JUVE KOLASINAC - Infortunio più serio del previsto per Abdul Rahman Baba. Attraverso un comunicato ufficiale, lo Schalke 04 ha reso noto che il terzino sinistro (in prestito dal Chelsea) resterà fuori molti mesi: inizialmente gli era stata diagnosticata la lesione parziale del legamento crociato, in seguito ad ulteriori esami si è scoperta la completa rottura del legamento più quella dei menischi, esterno ed interno. L'operazione a cui è stato sottoposto il calciatore è riuscita perfettamente, ma Baba starà fuori diversi mesi. Ovviamente, la sua stagione è finita con largo anticipo, ma questo infortunio incide anche sul calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, Baba 'allontana' Kolasinac?

In casa Juventus si sta aspetta la decisione di Patrice Evra, in procinto di lasciare la società bianconera. E per la sua sostituzione si era fatto il nome di Sead Kolasinac, calciatore dello Schalke 04 in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Una trattativa già non facile di suo, con i tedeschi fermi sulla richiesta di 4 milioni di euro e gli uomini mercato bianconeri pronti ad offrire cifre inferiori. Adesso, però, la situazione è ancora più complicata dal lungo stop di Baba con Kolasinac che potrebbe essere trattenuto in Germania fino al termine del contratto proprio per ovviare all'assenza forzata del 22enne ghanese.