Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/01/2017 11:45

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / L'attesa è stata lunga, ma i tifosi della Roma ora vedono concretizzarsi all'orizzonte il primo possibile colpo di calciomercato Roma della sessione invernale 2016/2017: la trattativa con il Sassuolo per il trasferimento di Gregoire Defrel procede spedita e registra significative aperture provenienti dal club neroverde, fino a pochi giorni fa ufficialmente deciso a non cedere l'attaccante a gennaio.

La squadra giallorossa ha la necessità di rinforzare l'attacco, complice la cessione di Juan Manuel Iturbe al Torino e l'impegno in Coppa d'Africa del titolarissimo della fascia destra Mohamed Salah. Dopo aver a lungo (e invano) inseguito Sofiane Feghouli del West Ham, la Roma ha virato con decisione su Gregoire Defrel, capace di giocare sia al centro dell'attacco come ipotetico vice Dzeko che partendo dalla fascia. Ad agevolare l'affare di calciomercato tra Roma e Sassuolo possono essere i buoni rapporti tra le due dirigenze (certificati dalle molte operazioni messe a segno, ultima quella con protagonista Federico Ricci) ed i tanti giovani talenti giallorossi che fanno gola al club neroverde.

Calciomercato Roma, le ultime sulla trattativa col Sassuolo per Defrel

La Roma lavora per chiudere l'operazione Defrel in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra da versare nelle casse del Sassuolo nel 2018 che si aggira attorno ai 16 milioni di euro. Nell'operazione, come detto, potrebbero rientrare alcuni giovani di proprietà giallorossa come Riccardo Marchizza, per il quale la Roma sta valutando le proposte dopo aver bloccato la sua partenza l'estate scorsa e Marco Tumminello, col Sassuolo che punta anche Moustapha Seck, per il quale però restano in piedi anche altre piste, soprattutto quelle che conducono in Olanda a Nec Nijmegen e Den Haag.

Nell'affare Defrel-Roma, invece, non rientra Lorenzo Pellegrini, sul quale converge anche l'interesse della Juve. La società giallorossa, lo ricordiamo, ha però un gentlemen's agreement per riprendersi il centrocampista a fine anno a circa 10 milioni di euro. Inevitabile, pertanto, che le parti torneranno a parlare del futuro del centrocampista ora in neroverde.

L'attaccante francese classe 1991 spinge per cogliere l'opportunità giallorossa e la certezza dell'area tecnica del Sassuolo e, soprattutto, del patron Giorgio Squinzi di non cedere il giocatore a gennaio si sta tramutando sempre più 'solo' in una speranza.

Calciomercato Roma, affare Defrel: le parole dei protagonisti

Nella mattinata di oggi, è tornato a parlare Giampiero Pocetta, agente di Gregoire Defrel (e di Lorenzo Pellegrini). Queste le parole pronunciate dal procuratore ai microfoni di 'Rete Sport': "Gregoire alla Roma? Bisognerebbe chiedere al club giallorosso. È un momento delicato, in cui il silenzio gioverebbe a tutti. Invece di sparare numeri e cifre si farebbe bene a lavorare con diplomazia".

Nella serata di ieri, sia il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi che il direttore sportivo neroverde Carnevali avevano 'ufficializzato' l'apertura di uno spiraglio nella trattativa. Squinzi ha dichiarato: "Crediamo tantissimo in Defrel, è un calciatore che ha contribuito ad alleggerire l'assenza di Berardi nella prima parte di stagione. Speriamo di poterlo utilizzare per tutto il campionato. Può essere l'unica cessione a gennaio? Non mi interesso direttamente di mercato, però per noi è un ragazzo importante come lo sono Acerbi e tanti altri calciatori".

Queste, invece, le parole di Carnevali: "Seguiamo una politica e vorremmo cercare di continuare con i nostri giocatori, quindi di non privarci dei migliori. Credo che il cammino sia ancora lungo ed abbiamo bisogno dei nostri migliori giocatori. Aspettiamo di vedere l'offerta per Defrel perché dobbiamo valutare, fino ad oggi non è arrivata. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, ascoltarli ci farebbe grande piacere. Però vedremo, perché la volontà è quella di non cedere a gennaio. Visto tutto quello che viene scritto non è facile per un ragazzo giovane, però per me è un Defrel è una persona straordinaria e si sta allenando nel modo migliore. Sono sicuro che se accadrà nulla non avrà problemi a restare concentrato sul Sassuolo. Spiraglio aperto per la Roma? Credo che sia giusto che non ci sia una chiusura totale, perché è anche giusto ascoltare e vedere cosa succede. Abbiamo avuto anche altre richieste, la Roma non è l'unica. Defrel è sicuramente un giocatore richiesto anche da squadre importanti da altri campionati".