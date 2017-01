Serie A, Gullit ricorda: "Razzismo? A Napoli mi chiamavano 'ne..o', ma..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/01/2017 10:52

MILAN GULLIT / Il Milan è rinato sotto la gestione di Vincenzo Montella, che punta ora a battere nuovamente la Juventus, avvicinandosi alla finale di Coppa Italia. In pochi conoscono la società rossonera meglio di Ruud Gullit, ex bandirea del club che, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha analizzato le ultime news serie A, proponendo un quadro calcistico interessante, tra passando e presente. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Del Milan di Sacchi vi racconto degli ottavi di Coppa dei Campioni del 1988. Il mio fisioterapista personale arriva in aereo per un mio problema muscolare. Mi fece correre nei corrioi dell'albergo per capire se potevo giocare. In campo Donadoni prende quel colpo e gli altri pensano sia quasi morto. Arriva l'annuncio in slavo e poi i fischi del pubblico. Quando l'annuncio viene fatto in italiano, capimmo che si fischiava il fatto che Donadoni fosse fuori pericolo. Vincemmo anche grazie a questa carica. Alla fine un dirigente venne a scusarsi sul bus e lo cacciammo".

SACCHI - "Sacchi era avanti. Un maestro dell'organizzazione. In allenamento attaccavamo in 11 contro 6 e non segnavamo mai, così come in 11 contro 4. Quella difesa era organizzatissima. Ci faceva poi fare partire a metà campo con un solo tocco possibile. Impari a reagire in fretta".

GRANDI CAMPIONI - "Più di Rijkaard e Van Basten avevo i capelli! Marco era un grande attaccante, egoista in campo com'era giusto che fosse. Frank invece più riservato. Il più talentuoso però era Maradona. Il più matto invece Seba Rossi, il pescatore".

Serie A, dal nostro calcio al suo futuro. Cosa pensa Ruud Gullit

RAZZISMO - "Anche a me a Napoli dicevano 'negro'. Per me non era però razzismo. Avevano soltanto paura. Giocavo dunque al massimo e alla fine ricevevo applausi".

SERIE A - "I risultati internazionali dimostrato che l'interpretazione del gioco è giusta. Il problema sono gli stadi vecchi e vuoti. La serie A non viene trasmessa ad esempio in Olanda".

FUTURO - "Non sono un tipo da ufficio. Guardando Kluivert e Van Basten, bisogna stare tutto il giorno al telefono. Non è la mia vita. Ho accetatto di fare il commentatore perché facevo da madre e padre per mio figlio 15enne. Ho rifiutato anche la Cina per non andare lontano".