IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Maxi Lopez

Maurizio Russo

24/01/2017 11:10

MAXI LOPEZ TORINO / L'avventura di Maxi Lopez con la maglia del Torino sembra giunta al capolinea. Nonostante l'assenza per squalifica del bomber Belotti, l'attaccante argentino non è stato nemmeno convocato da Sinisa Mihajlovic per la partita persa di domenica scorsa sul campo del Bologna. E nel post partita il tecnico serbo non ha risparmiato le critiche al numero 11 granata: "E' solo peso in questo momento. Abbiamo provato in tutti i modi a farlo rientrare nel peso forma ma non ci siamo riusciti. Chi gioca nella mia squadra deve rispettare certe regole". Parole che sanno di addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto nel 2018. Non a caso in questi giorni il calciomercato Torino si sta concentrando sulla ricerca di acquirenti per 'La Gallina'. Nelle scorse settimane si vociferava di un suo possibile ritorno in Argentina, con il Racing Avellaneda pronto a riportarlo in patria. In Italia, invece, Maxi Lopez interessa al Palermo, ma la posizione in classifica dei siciliani potrebbe costituire un ostacolo alla trattativa.

Calciomercato Torino, Maxi Lopez via anche gratis

Nato a Buenos Aires e cresciuto nelle giovanili del River Plate, Maxi Lopez fa il suo esordio in prima squadra ad appena 17 anni. Nel gennaio del 2005 il Barcellona lo porta in Europa acquistandolo per 6,5 milioni di euro. Dopo un anno e mezzo con pochissime apparizioni, i blaugrana lo girano in prestito al Maiorca per una stagione in cui delude ancora. Nell'estate del 2007 l'argentino viene ceduto ai russi dell'FK Mosca per 2 milioni.A febbraio del 2009 Lopez oltrepassa di nuovo l'oceano e va a giocare in prestito al Gremio in Brasile. A gennaio dell'anno dopo sbarca in Italia, al Catania, che lo prende per 3 milioni di euro. In Sicilia esplode tanto che nella sessione invernale di calciomecato del 2012 il Milan mette gli occhi su di lui: il prescelto di Galliani era Tevez e così, dopo aver trovato l'accordo con gli etnei per il prestito oneroso, blocca il giocatore in hotel prima di depositare i contratti in Lega. Nell'estate successiva nuovo prestito con diritto di riscatto, stavolta alla Sampdoria, in cambio di 2,5 milioni. Nel 2014 lascia Catania, stavolta a titolo definitivo: va al Chievo per 1,2 milioni. La sua quinta squadra italiana, a partire dal gennaio 2015, è il Torino. Il suo attuale valore di mercato è inferiore al milione di euro: i granata sono pronti a liberarlo a costo zero.