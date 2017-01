DIRETTA - Calciomercato, CAOS a Palermo: Corini si è dimesso! Torna Ballardini?

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/01/2017 10:35

PALERMO CORINI DIMISSIONI - AGGIORNAMENTO ORE 11.09: In attesa del comunicato ufficiale, si parla chiaramente dei sostituti del 'Genio'. Oltre al nome noto, quello di Davide Ballardini, ci sono altre opzioni in ballo: il ritorno di De Zerbi (pista complicata), Gigi De Canio, Lopez e anche l'ipotesi Bortoluzzi, già a Palermo come vice di Guidolin.

ORE 10.35: E' già giunta al capolinea l'avventura di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo: secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia', l'allenatore avrebbe rassegnato le dimissioni da tecnico dei siciliani proprio in questi minuti. Ieri, dopo la sconfitta con l'Inter, c'è stato un altro colloquio col presidente Zamparini e col direttore sportivo Salerno. Il massimo dirigente, già nelle scorse settimane, era stato vicino ad allontanare l'ex capitano rosanero, con Ballardini indiziato numero uno per la sostituzione (si tratterebbe dell'ennesimo ritorno del tecnico ravennate, dimessosi il 5 settembre scorso dalla guida dei siciliani). Adesso, in attesa delle comunicazioni ufficiali, il colpo di scena con Corini che avrebbe rimesso il suo mandato nella mani della società.

Arrivato i primi di dicembre dello scorso anno, Corini ha guidato la squadra per 7 volte conquistando una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte.

