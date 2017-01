Calciomercato Inter, adesso Santon può restare: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/01/2017 10:17

CALCIOMERCATO INTER SANTON - Sembrava destinato a partire al 100%, alla fine potrebbe restare all'Inter. Stiamo parlando di Davide Santon che, dopo i trasferimenti saltati l'estate scorsa (al Napoli e al West Ham per problemi alle visite mediche), ha trovato spazio nella prima parte della stagione con Frank de Boer sulla panchina nerazzurra. Dopo l'addio del tecnico olandese e l'approdo di Stefano Pioli alla guida della squadra, per il 26enne prodotto del vivaio meneghino lo spazio si è drasticamente ridotto. L'ex tecnico della Lazio ha, infatti, scelto per gli esterni della sua difesa a 4 Danilo D'Ambrosio e Cristian Ansaldi: 12 le presenze stagionali del calciatore di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, per un totale di 965 minuti. Con la partenza di Senna Miangue, diretto verso Cagliari, la situazione potrebbe però cambiare.

Calciomercato Inter, Santon nel mirino di Samp e Crystal Palace. Ma può restare

Santon, nelle scorse settimane, è stato trattato dalla Sampdoria, come vi abbiamo raccontato. La società di Ferrero ha trattato con gli uomini calciomercato Inter sia per un prestito con diritto/obbligo di riscatto, sia per un eventuale acquisto a titolo definitivo. Anche il Crystal Palace, dopo l'interesse estivo, si è messo nuovamente sulle tracce del polivalente esterno, mentre per quanto riguarda l'Espanyol si tratta solo di voci, allo stato attuale. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, non si può parlare di una permanenza certa di Santon all'Inter, fino al 31 gennaio alle 23 le cose possono cambiare, ma con la partenza di Miangue, l'ex Newcastle rappresenta la prima alternativa ai titolari, visto che anche Nagatomo sembra ai margini del progetto tecnico di Pioli. Una situazione in divenire da tenere sotto osservazione, ma oggi Santon è più vicino... all'Inter.