24/01/2017 10:25

CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Sirene dalla Francia per Gerson, che fatica a trovare spazio a Roma: secondo quanto riferisce il quotidiano transalpino 'L'Equipe', il Lille avrebbe effettuato un sondaggio per il calciatore brasiliano, che Luciano Spalletti sta provando a trasformare da trequartista a mediano (sebbene contro la Juventus lo abbia fatto scendere in campo come attaccante esterno al posto di Salah).

S.D.