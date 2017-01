Calciomercato Inter, Medel-D'Ambrosio: si lavora ai rinnovi

24/01/2017 10:12

CALCIOMERCATO INTER MEDEL / L'Inter non intende perdere Gary Medel e, come riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', il club nerazzurro ha già messo in agenda il rinnovo del mediano.

La trattativa con il giocatore dovrebbe partire al termine di questa sessione di mercato, così come per D'Ambrosio. In entrambi i casi i contratti sono in scadenza nel 2018. Differente invece il discorso per quanto riguarda Andreolli. Il giocatore infatti è ai margini della rosa di Pioli e, in scadenza nel 2017, potrebbe decidere di giocarsi le proprie carte altrove.

L.I.