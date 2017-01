Calciomercato Milan, non solo Ocampos: anche Lazovic in orbita rossonera

24/01/2017 10:01

CALCIOMERCATO MILAN NIANG OCAMPOS LAZOVIC / Grandi manovre di calciomercato Milan-Genoa in arrivo: le due società lavorano allo scambio di prestiti tra M'Baye Niang e Lucas Ocampos, ma c'è da convincere l'attaccante rossonero, corteggiato anche dal Torino e da club francesi e inglesi. Secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', in caso Niang dovesse alla fine accettare il ritorno in Liguria, ci sarebbe anche un'eventuale opzione B per lo scambio tra Milan e Genoa, con Lazovic al posto di Ocampos come innesto per il calciomercato Milan.

Calciomercato Milan, Deulofeu allontana Niang: Ocampos-Lazovic in rossonero?

Ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto in prestito secco oneroso dall'Everton di Gerard Deulofeu ("Sono contento, molto contento. Il Milan è un grande club e sono molto contento di essere qui. Suso? Chiaro, sono felice di incontrarlo di nuovo" le sue prime parole da rossonero), ora a tenere banco in casa Milan è il futuro di M'Baye Niang, che sta attraversando un momento complicato a Milano reso ancor più difficoltoso dall'operazione in entrata sul mercato.

Già dopo la Supercoppa contro la Juventus a fine dicembre, per Niang si era aperta la prospettiva di lasciare il Milan a gennaio, con la Premier League spettatrice molto interessata, ma nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi di uno scambio di prestiti col Genoa con co-protagonista Ocampos (o, in alternativa, Lazovic). L'inserimento dell'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic potrebbe complicare i piani di Milan e Genoa.

Recentemente, dopo la partita persa contro il Napoli in campionato, Vincenzo Montella ha dichiarato a proposito di M'Baye Niang: "Può essere sempre un valore aggiunto, quando è entrato mi è piaciuto". Al termine della partita contro il Torino del 16 gennaio, invece, il tecnico rossonero aveva detto: "Niang svogliato? Tante altre volte gli ho fatto i complimenti, stasera un po' meno".

S.D.