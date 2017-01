Calciomercato Inter, doppia pista tedesca per Ranocchia

24/01/2017 09:50

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Ancora una settimana per trovare una squadra. Andrea Ranocchia, ormai ai margini del progetto Inter, sta vagliando le diverse offerte sul suo tavolo in questa sessione di calciomercato. Quella più concreta, ad oggi, sembra essere quella dello Zenit San Pietroburgo, ma nonostante la presenza del connazionale Criscito nella rosa di Lucescu, il difensore centrale umbro appare restio a trasferirsi in Russia. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', tuttavia, nelle ultime ore sarebbero spuntate anche due opzioni che portano in Bundesliga: si tratta del Wolfsburg e dell'Amburgo che sarebbero interessate all'ex barese per sistemare i rispettivi reparti arretrati.

Calciomercato Inter, Ranocchia: si raffreddano le piste inglesi

Il calciomercato Inter in entrata forse si è già concluso con l'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta. O almeno questo è quanto continuano a ribadire sia il tecnico Pioli che il direttore sportivo Ausilio. Adesso c'è bisogna di cedere per sfoltire la rosa e Ranocchia è il primo con le valigie in mano ad Appiano Gentile. Le piste italiane (dal Bologna al Sassuolo passando per il Palermo, ndr) erano complicate sin dall'inizio a causa del pesante ingaggio percepito dal nerazzurro che sfiora i 2 milioni e mezzo. E dopo il viaggio del suo agente a Londra, si sono raffreddate anche le opzioni che portavano in Premier League: il West Ham sembra aver virato definitavamente su Fonte, mentre Hull City e Swansea sono destinazioni poco gradite a Ranocchia visto il rischio di retrocessione in Championship.

M.R.