24/01/2017 09:31

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Il futuro di Omar El Kaddouri è ancora tutto da scrivere: come si legge sulle colonne dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'Empoli ha incassato il primo 'no' dal Napoli per il centrocampista, nel mirino anche del Bologna.

S.D.