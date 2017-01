Juventus-Milan, Montella pronto a scacciare un tabù lungo 32 anni

24/01/2017 09:36

MILAN JUVENTUS COPPA ITALIA / Il Milan di Montella non si pone limiti e ha soltanto voglia di crescere. L'aeroplanino ha dalla sua un gruppo giovane e intenzionato a seguirlo, il che ha portato già il primo trofeo in bacheca, quella Supercoppa vinta proprio contro la Juventus.

Lo scorso 22 ottobre i rossoneri erano riusciti a interrompere una sfilza di ko consecutivi, ben nove, contro la Juventus ma i tabù non sono finiti. In Coppa Italia infatti lo score è ancora tutto a favore della Juventus. Negli ultimi sei incontro infatti ad avere la meglio nel torneo sono sempre stati i bianconeri, a partire dalla stagione 1989-90, quando le due squadre si affrontarono in finale.

Da allora la Juventus si è aggiudicata tre semifinali (1991/91, 2001/02 e 2011/12), un quarto (2012/13) e la scorsa finale.

Qualcosa è però di certo cambiato in casa Milan, con il dominio juventino interrotto a Doha. Sono due i successi contro Allegri in questa stagione e, nella sfida di domani allo 'Stadium', i rossoneri tenteranno una nuova 'impresa' (ultima vittoria nel 1985), nella tana delle zebre, che tanto timore incute ai propri avversari.

L.I.