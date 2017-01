Calciomercato Roma, 'intrigo' Nani: si allena a Trigoria ma...

24/01/2017 09:16

CALCIOMERCATO ROMA MATIAS NANI / In casa Roma tiene banco l''intrigo' Matias Nani: il quasi 19enne difensore argentino - come ricostruisce l'edizione odierna de 'Il Messaggero' - è stato portato a Trigoria a fine estate da Pablo Sabbag (agente di Paredes e Lamela) e si allena a volte con la prima squadra in attesa che arrivi il transfer per essere tesserato. Il procuratore ritiene che il giocatore sia svincolato, ma il Lanus invece ha fatto sapere di considerare il calciatore ancora di sua proprietà. La Roma assiste da spettatrice alla vicenda, in attesa di poter tesserare il giocatore come da premessa dell'agente.

S.D.