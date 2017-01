Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

24/01/2017 09:05

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA / Altro che turnover. Napoli e Fiorentina si affrontano al 'San Paolo' per il primo quarto di finale di Coppa Italia. Ed entrambi gli allenatori sembrano intenzionati a schierare il miglior undici possibile. Da un lato Sarri dovrebbe affidarsi ancora al tridente leggero formato da Insigne, Mertens e Callejon con Pavoletti pronto ad entrare in corsa; dall'altra Paulo Sousa potrebbe far esordire Sportiello tra i pali, mentre in difesa Sanchez dovrebbe rimpiazzare l'infortunato Rodriguez. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Rafael; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Tomovic, Sanchez, Astori, Olivera; Vecino, Badelj; Chiesa, Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. All. Paulo Sousa

ARBITRO: Doveri di Roma

