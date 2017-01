Inter, nerazzurri primi in classifica senza de Boer

24/01/2017 09:12

INTER PIOLI CLASSIFICA / Dal punto di vista della guida tecnica, questo non è stato di certo l'anno più sereno in casa Inter. Dall'addio di Mancini all'arrivo di de Boer.

Problemi di lingua e di tempistiche, con il tecnico che richiedeva mesi per adattare una rosa non scelta al proprio gioco. Si è passati così a Vecchi e infine a Pioli, che pare aver dato nuova linfa alla squadra.

La scelta giusta per riprendere una stagione che sembrava dovesse essere archiviata con un nulla di fatto. Al di là dell'amarezza per l'Europa League abbandonata troppo in fretta, ci sono ora le speranze concrete per un piazzamento in Champions League e soprattutto per il raggiungimento della finale di Coppa Italia.

I risultati positivi ottenuti da Pioli sono impressionanti e, nelle ultime 10 partite, dall'esonero di de Boer dunque, si è andata delineando una classifica parziale che ha dell'incredibile.

Al comando c'è proprio l'Inter a 25 punti, forte di 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Alle sue spalle ci sono a pari punti Napoli e Roma, mentre tre punti dietro (una gara in meno) troviamo la Juventus. Quinta invece la Lazio di Inzaghi a quota 19.

