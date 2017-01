Palermo, ancora un colpo di scena: è Corini a lasciare?

24/01/2017 08:50

CALCIOMERCATO PALERMO CORINI / La sconfitta subita contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato e il contatto Zamparini-Ballardini hanno rimesso in discussione il futuro di Corini sulla panchina del Palermo. Il vertice di lunedì in società, però, è servito a riportare la calma e normalizzare la situazione Corini, ma non sono esclusi all'orizzonte ulteriori colpi di scena: come si legge su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, nonostante la fiducia ribadita nei suoi confronti dalla proprietà, potrebbe essere proprio Corini stavolta a decidere di lasciare la panchina rosanero.

