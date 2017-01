Calciomercato Napoli, Gabbiadini-Fiorentina: ipotesi scambio in estate

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/01/2017 08:39

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / Non è ancora stato trovato alcun accordo per la cessione di Manolo Gabbiadini, che sembrava ormai una formalità, dato l'arrivo di Pavoletti in rosa e le parole del procuratore del ragazzo. Questi infatti sottolineava come tra Premier League e Bundesliga si sarebbe trovato un accordo per il futuro dell'ex Sampdoria.

Ad oggi però il Napoli non ha calato le proprie pretese economiche e, dopo una stagione alle spalle di Gonzalo Higuain, nella quale però Manolo aveva mostrato i propri colpi, e una del tutto ai margini, nella quale i gol sono giunti soltanto quando l'addio era ormai certo, non sono tanti i club alla finestra pronti a strapparsi i capelli per lui.

Le offerte non mancano ma De Laurentiis non intende svendere uno dei propri talenti. Per questo motivo l'ipotesi che il giocatore resti in azzurro fino a giugno non sembra poi da escludere. A sottolinearlo è anche Giuseppe Cannella, intermediario nelle trattative che coinvolgono l'attaccante: "Il Napoli è una società importante - ha dichiarato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' e se non dovesse ritenere le offerte soddisfacenti, potrebbe anche pensare di trattenere Gabbiadini. A quel punto non sarebbe da escludere un rinnovo".

Calciomercato Napoli, Gabbiadini pedina di scambio in serie A

Restare ancora svariati mesi alle spalle di Mertens, Pavoletti e Milik non sarebbe l'ideale per Gabbiadini, che sperava in un rapido rilancio, anche per tornare a sperare concretamente in una convocazione di Ventura.

Qualora la situazione restasse quella attuale, il Napoli potrebbe pensare a operare uno scambio, che vedrebbe sul piatto il cartellino di Manolo e soldi. In serie A non mancano le estimatrici, anche se il giocatore avrebbe gradito un'esperienza all'estero, magari in Premier League.

Negli ultimi giorni la Fiorentina aveva mostrato il proprio interesse per Gabbiadini, cautelandosi nel caso Kalinic avesse accettato la proprosta di Cannavaro in Cina. Così non è stato e la punta di Sousa resta saldamente viola. I suoi 29 anni però mettono la società in condizione di guardare al futuro, che potrebbe anche vedere un Manolo a Firenze a caccia dell'Europa.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis guarda in casa Fiorentina: Gabbiadini è la chiave?

Tanti gli obiettivi di De Laurentiis in casa Della Valle, con Bernardeschi che potrebbe completare il reparto offensivo di Sarri, offrendo una nuova alternativa sulle fasce (sostituto ideale di Insigne, dovesse saltare la trattativa per il rinnovo). Non è da escludere anche il nome di Chiesa, giovane talento dal sicuro futuro che sta ammaliando la serie A, anche se il Napoli aveva dimostrato un forte interesse per Vecino.

Con lui il centrocampo di Sarri sarebbe davvero completo, considerando anche una possibile cessione a giugno, con Jorginho che in questa stagione ha offerto prestazioni poco convincenti.