Calciomercato Juventus, pronto un nuovo assalto a Matic

24/01/2017 08:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATIC / La Juventus non molla la presa su Corentin Tolisso, valutato tra i 40 ed i 50 milioni dal Lione, ma non perde di vista le alternative che offre il calciomercato: una pista può tornare a condurre a Nemanja Matic del Chelsea, già obiettivo caldo del calciomercato Juventus nel recente passato. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', la società bianconera tornerà alla carica in estate. A giugno, intanto, è previsto l'arrivo a Torino di Rodrigo Bentancur, già prenotato da Marotta: difficile che il Boca Juniors lo lasci diventare bianconero già in questa stagione.

S.D.