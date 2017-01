Calciomercato Inter, da Verratti a Sanchez: estate tra top player

24/01/2017 08:08

CALCIOMERCATO INTER / In casa Inter è stato più volte ribadito come il gruppo Suning intenda operare in grande sul mercato, pur rispettando i crismi del fair play finanziario. Ausilio ha confermato che nel mercato di gennaio non ci saranno nuovi arrivi dopo quello di Gagliardini. Il club sa in che reparti deve intervenire e lo farà nella prossima sessione. Ad oggi la priorità è sfoltire la rosa.

Analizzando però i ruoli da coprire o per i quali risulta necessario un cambio, a giugno si scruterà di certo il mercato alla ricerca di un terzino, magari sinistro. Sulla lista di Ausilio ci sono svariati nomi, anche se quello di Rodriguez del Wolfsbug svetta sugli altri. Un sondaggio è stato già effettuato, sottolinea il 'Corriere dello Sport', data l'idea iniziale di acquistarlo in questa finestra. La sua clausola da 22 milioni di euro però rimanda ogni discorso a fine campionato. Accantonato Criscito invece, soprattutto per questioni anagrafiche, tutt'altro che dimenticato risulta Darmian dello United.

Restando nel reparto arretrato, la prima scelta per un nuovo centrale è Marquinhos, anche se riuscire a portarlo via dal Psg sarà di certo impresa ardua. Si valuta dunque una pista italiana come quella di Manolas, che ad oggi non ha rinnovato con la Roma. Difficile invece avvicinarsi a De Vrij, nell'altrà metà capitolina, dal momento che il centrale della Lazio, dovesse andar via, è affascinato dalla prospettiva della Premier League. L'ultimo nome, per ora, è quello di Lindelof del Benfica, la cui clausola però 'spaventa': 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Ausilio a caccia di top player per centrocampo e attacco

Gagliardini rappresenterà il presente e futuro dell'Inter, così come della Nazionale italiana. Per il nuovo anno però, con una guiad tecnica stabile, si andrà a caccia di giocatori funzionali e di qualità, dall'esperienza internazionale. Il sogno resta Marco Verratti, con l'Inter che ha avuto già dei colloqui con il suo agente. Dalla Juventus al Bayern Monaco, passando per il Real Madrid, la concorrenza è forte e al Psg dovrebbero essere girati almeno 80 milioni di euro. Nonostante l'età, l'alternativa è Biglia, mentre non si perde di vista Pellegrini, per il quale la Roma una diritto di riacquisto, che potrebbe non esercitare.

Per quanto riguarda l'attacco, guardando a giovani di talento anche in chiave futura, Bernardeschi rappresenta una forte tentazione. Verrà fatto un tentativo con la viola, proponendo fino a 50 milioni di euro per lui. In caso di rifiuto, si virerebbe su Berardi, ormai da tempo nel mirino della Juventus. I nomi che farebbero sognare la piazza sarebbero però quelli di Sanchez, che non rinnoverà con l'Arsenal e Aguero, che il City però non pare disposto a cedere.

L.I.