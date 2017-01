Calciomercato Milan, Niang rifiuta il Genoa: c'è il Torino

24/01/2017 07:44

CALCIOMERCATO MILAN NIANG GENOA TORINO / Il mercato del Milan potrebbe regalare ancora una sorpresa in entrata, dopo l'arrivo di Deulofeu, a patto però che qualcuno lasci la rosa di Montella, anche se in prestito.

Il giocatore prescelto potrebbe essere M'baye Niang, che con Deulofeu rischierebbe di trovare minor spazio. Dal virus indicato da Montella in conferenza stampa ai rigori sbagliati. Il giovane ha bisogno di ritrovarsi e potrebbe farlo in una squadra con altre ambizioni (salvezza tranquilla), nella quale poter giocare da titolare assoluto.

Il Genoa sarebbe interessato e al Milan finirebbe Ocampos, classe '94, autore di un'ottima stagione con il club di Preziosi. La formula del prestito potrebbe tutelare tutte le parti in causa, compreso lo stesso Niang che, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', avrebbe manifestato il proprio dissenso nel vestire nuovamente la maglia del Genoa.

Il problema sarebbe rappresentato dalle ambizioni del club. E' in questo scenario che s'inserisce il Torino di Mihajlovic. Il tecnico avrebbe infatti telefonato al ragazzo, approfittando degli ottimi rapporti, chiedendogli la disponibilità per raggiungerlo in granata. Insieme potrebbero ambire all'Europa League e Niang si ritroverebbe in una piazza con un chiaro obiettivo stagionale.

L.I.