Calciomercato Torino, insidia Conte per i granata

24/01/2017 06:33

CALCIOMERCATO TORINO HART / L'impresa era già ardua di suo, ma col passare del tempo si fa sempre più in salita la strada che porta ad una permanenza di Joe Hart al Torino per un altro prestito annuale. Come se non bastassero già gli interessamenti di Liverpool e West Ham, a complicare i piani granata potrebbe concorrere anche Antonio Conte. Secondo 'The Sun', infatti, i senatori del club avrebbero suggerito all'ex Ct azzurro di puntare sul portiere inglese in caso di ritorno in Spagna di Courtois.

D.T.