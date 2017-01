Calciomercato Juventus, futuro incerto per Benatia: c'è il rischio risoluzione

24/01/2017 00:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Il suo ritorno in Italia se lo aspettava di certo più trionfale. In sei mesi di Juventus Mehdi Benatia non è riuscito ancora a lasciare il segno ed il suo riscatto - fissato a 17 milioni di euro - in estate è tutt'altro che scontato. Come riferisce 'Kicker', nel caso la 'Vecchia Signora' non eserciterà la propria opzione si potrebbero aprire scenari interessanti per il futuro del centrale: difficile ipotizzare una permanenza al Bayern Monaco, ecco quindi che Benatia potrebbe risolvere anzitempo il proprio contratto, in scadenza nel 2019, coi bavaresi.

D.G.