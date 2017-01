Calciomercato Genoa, affare Montoya: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

23/01/2017 23:48

CALCIOMERCATO GENOA MONTOYA / Prosegue la trattativa tra Genoa e Rosario Central per Walter Montoya. Dopo le difficoltà dei giorni scorsi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it si sono registrati oggi nuovi passi in avanti tra le parti con il club argentino che chiede 5,5 milioni di euro per l'argentino classe '93. Su Montoya, come confermato dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it, ci sono anche Boca Juniors e River Plate, ma il Rosario Central non vorrebbe cederlo in Argentina. Mentre resta viva anche l'ipotesi Spagna per Montoya, come raccontato nei giorni scorsi. Intanto il Genoa si cautela e valuta anche altre piste alternative. In particolare Carlos Carmona e Hernanes.