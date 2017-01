Lazio, Lombardi reagisce alla sconfitta con la Juventus

24/01/2017 02:23

NEWS LAZIO/ Morale alto in casa Lazio, nonostante la sconfitta di Torino contro la Juventus che ha sancito l'ennesimo ko dei biancocelesti allenati da Simone Inzaghi nelle sfide di alta classifica. La differenza con i bianconeri cinque volte campioni d'Italia è abissale, meglio concentrarsi su avversari più alla portata come il Chievo, di scena domenica prossima allo stadio 'Olimpico' di Roma. A segnare la strada da percorrere è il giovane Cristiano Lombardi, prodotto del vivaio di Formello che sta trovando più spazio da titolare grazie all'assenza di Keita, impegnato in Coppa d'Africa: "Inutile dire cosa si poteva fare o non fare - ha spiegato Lombardi su 'Instagram' all'indmani della sconfitta contro la Juventus - ora ciò che conta è tornare a vincere tutti insieme". La sfida al Chievo è lanciata: alla Lazio servono i tre punti per restare aggrappata al treno terzo posto.

S.F.