Calciomercato Juventus, l'Inter tenta il sorpasso per Tolisso

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO INTER / Coretin Tolisso è senza ombra di uno dei principali obiettivi del calciomercato Juventus. Il granitico centrocampista del Lione piace moltissimo all'ad Marotta e lo stesso giocatore ha lanciato messaggi lusinghieri alla 'Vecchia Signora'. Già in estate i bianconeri sono arrivati ad offrire 30 milioni di euro per lui, come ha raccontato Aulas non molto tempo fa, ma - come vi abbiamo raccontato - il Lione valuta Tolisso tra i 40 e i 50 milioni di euro. E l'alta valutazione del suo cartellino potrebbe non essere l'unico ostacolo alla trattativa.

Calciomercato Juventus, l'Inter prova a mettere la freccia per Tolisso

Nelle ultime settimane anche l'Inter si sarebbe inserita su Tolisso. A svelare l'indiscrezione è 'mercato365.com' secondo il quale nel corso dell'ultima gara di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia (terminata con una vittoria per 3-1 dei primi) erano presentati sugli spalti dello 'Stade des Lumières' alcuni emissari del club nerazzurro. L'obiettivo era visionare da vicino sia lui che Thauvin - per il quale il Marsiglia chiede 25-30 milioni di euro - in modo da presentare alla dirigenza cinese una relazione esaustiva. Un inserimento che fa gioco alla strategia della società transalpina: con Tolisso, infatti, sperano di far scattare un'asta internazionale per monetizzare il più possibile. E sembra che stiano riuscendo nei loro intenti: come fa sapere 'Premium Sport', infatti, la 'Benamata' starebbe per superare proprio la 'Vecchia Signora' nella corsa a Tolisso, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Marotta ha tutto il tempo di controbattere alla mossa di Ausilio, ma all'orizzonte sembra già profilarsi un acceso duello...

