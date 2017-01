Calciomercato Sampdoria, si puntano Quaison e Ibarbo: il piano dei doriani

23/01/2017 23:20

CALCIOMERCATO SAMPDORIA QUAISON IBARBO / La Sampdoria cerca urgentemente dei rinforzi in avanti. Il calciomercato invernale si sta avviando alla sua conclusione e il tempo sta quasi per scadere. In queste ore la Samp sta cercando, quindi, di accelerare per due obiettivi: Quaison e Ibarbo.

Come riporta 'Sky Sport', per il primo è stato proposto al Palermo un prestito da 18 mesi con riscatto fissato a 2,4 milioni di euro. Su Quaison ci sono Birmingham, come vi abbiamo già anticipato, e Watford. Per quanto riguarda il colombiano l'idea è quella di offrire al Cagliari il cartellino di Cigarini, poco visto da Giampaolo, in cambio.

D.G.