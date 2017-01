Serie B, Perugia-Cesena 3-3: spettacolo al 'Curi', sei reti e tante emozioni

23/01/2017 22:43

SERIE B PERUGIA CESENA / Spettacolo e gol al 'Curi'. Perugia e Cesena rendono il 'monday night' una partita emozionante: al triplice fischio il tabellone luminoso segna 3-3. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie all'autore di Kone, poi nella ripresa Ciano riequilbra il match. Da questa rete in poi si vivono 20 minuti davvero intensi: Ricci riporta in avanti il Grifone, poi Kone si fa perdonare e sigla il 2-2 al 59'. Dopo 10 giri di orologio Cocco completa la rimonta per i bianconeri ma, alla fine, è Forte a siglare il definitivo 3-3.

Perugia-Cesena 3-3: 10' aut.Kone (C), 47' Ciano (C), 51' Ricci (P), 59' Kone (C), 69' Cocco (C), 75' Forte (P)

CLASSIFICA: Verona 41, Spal 39, Frosinone 38, Cittadella 37, Benevento 36, Carpi 33, Entella 32, Perugia 31, Bari, 29, Spezia 28, Novara 28, Ascoli 27*, Brescia 27, Salernitana 27, Latina 26, Vicenza 26, Pisa 24, Pro Vercelli 24*, Avellino 24, Cesena 23, Ternana 20, Ternana 16.

D.G.