Fiorentina, Graziani 'sgrida' Kalinic: "E' un pazzo! Io sarei andato anche in Bangladesh"

23/01/2017 22:37

FIORENTINA GRAZIANI KALINIC / Nikola Kalinic è andato controcorrente decidendo di restare alla Fiorentina e rifiutare la Cina ed i suoi (tanti) soldi. Una decisione elogiata da tutta la piazza di Firenze e osannata da tutti gli addetti ai lavori. Tutti tranne uno: Ciccio Graziani. L'ex attaccante viola, infatti, ai microfoni di 'Radio Sportiva' ha dichiarato: "La città dovrebbe fare un monumento a Kalinic, spero sia una scelta a lunga durata. Tuttavia, mi viene da dire che è un pazzo scatenato: ha rifiutato cifre pazzesche, io sarei andato dappertutto, pure in Bangladesh. Con il cuore gli sono vicino, ma quelle cifre non si possono rifiutare: ha fatto una stupidaggine. Se il croato mi avesse contattato, gli avrei consigliato in maniera differente".

D.G.