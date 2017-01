Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate al 23 gennaio

Marco Di Nardo

23/01/2017 22:57

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. I club continuano ad imbastire nuove trattative di mercato, cercando di sfruttare al massimo gli ultimi giorni a disposizione, prima che termini anche la sessione invernale di calciomercato. In giornata da segnalare la cessione in prestito di Rosso da parte del Torino all'Alessandria e l’acquisto, da parte del Milan, dell’esterno spagnolo dell’Everton Deulofeu con la formula del prestito secco. Giornata interessante anche sull’asse Bergamo-Firenze-Bari con lo scambio di alcuni giovani calciatori. Ritorna al club bergamasco, l’attaccante classe ‘94 Monachello mentre, arrivano in viola, uno con la formula del prestito con obbligo di riscatto mentre l’altro con diritto di riscatto, il centrocampista Castrovilli ed il difensore Scalera.