Scozia, 'show' Rod Stewart in diretta nazionale: ubriaco durante i sorteggi di Coppa?

23/01/2017 22:22

SCOTTISH CUP ROD STEWART UBRIACO SORTEGGIO / Rod Stewart dà spettacolo in diretta tv. Stavolta, però, la musica c'entra ben poco. Il 72enne cantautore ha presenziato ai sorteggi della Scottish Cup, la seconda competizione calcistica più antica del mondo (la prima edizione risale al 1873 e non ha mai cambiato formula), ma si è presentato davanti alle telecamere in evidente stato euforico, lasciando un forte dubbio sul tasso alcolemico del suo sangue. Una cosa però è certa: la sua è stata una performance tutta da ridere con gesti e facce buffe a go-go!

D.G.