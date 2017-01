Coppa d'Africa, niente 'miracolo': Algeria fuori, Senegal primo nel Gruppo B

23/01/2017 22:15

COPPA D'AFRICA GRUPPO B / Va in archivio anche il Gruppo B della Coppa d'Africa 2017 e c'è un'altra eliminata eccellente. Dopo il Gabon padrone di casa, infatti, saluta il torneo anche l'Algeria del 'napoletano' Faouzi Goulham. Serviva praticamente un miracolo per staccare uno dei due pass per i quarti, ma non è arrivato. Il Senegal riacciuffa gli algerini sul 2-2 e si prende il primo posto nel girone, davanti alla Tunisia che passa senza troppe difficoltà sullo Zimbabwe.

Senegal-Algeria 2-2: 10' Slimani (A), 44' Diop (S), 52' Slimani (A), 54' Sow (S).

Zimbabwe-Tunisia 2-4: 10' Sliti (T), 22' Msakni (T), 36' Khenissi (T), 43' Musona (Z), 45' rig. Khazri (T), 58' Ndoro (Z).

Classifica Gruppo B: Senegal 7*, Tunisia 6*, Algeria 2, Zimbabwe 1.

*Qualificate

L.P.