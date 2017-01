Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Genoa per Hernanes

23/01/2017 22:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES GENOA / Il Genoa torna alla carica per Hernanes. Una pista che vi avevamo già anticipato e che viene rilanciata quest'oggi da 'Sky Sport', il 'Grifone' - già vicino in estate al 'Profeta' - sta cercando di chiudere alla svelta per un centrocampista e la corsa è su brasiliano della Juventus e Carmona dell'Atalanta.

Sul numero 11 di Allegri, però, bisogna battere la concorrenza del Fenerbahçe: secondo l'emittente turca 'AMK Spor', il club giallonero avrebbe già presentato una prima offerta di 5 milioni di euro per lui.

D.G.