Fifa 18, Alex Teixeira svela su Instagram la novità del prossimo videogame?

23/01/2017 21:50

FIFA 18 TEIXEIRA / Fifa 17? Passato. Sul web sono già cominciate a circolare le primissime indiscrezioni su Fifa 18, la nuova edizione del noto videogioco di calcio che non uscirà prima dell'inizio della prossima stagione 2017/2018. Videogioco che potrebbe presentare una clamorosa novità. A lanciare l'indizio è stato Alex Teixeira, attaccante brasiliano del Jiangsu Suning, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una foto che sembra proprio estratta dal videogame e nella didascalia aggiunge: "Presentazione ufficiale per Fifa 18. Nuova maglia per la stagione 2017". Un'immagine che lascia quindi intendere che nel nuovo Fifa ci sarà per la prima volta anche il campionato cinese, sempre più ricco di grandi campioni. Non è chiaro ancora se si tratti di uno scherzo del calciatore o di una vera e propria rivelazione, ma intanto la foto ha già fatto il giro del web tra gli appassionati del settore.



L.P.